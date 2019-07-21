Yaşlı diye salıverilen mahkum, çıkar çıkmaz cinayet işledi

1979’da eşini bıçaklayarak öldürmekten 30 yıl hapis cezası alan ABD’li Albert Flick ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor… İyi halden dolayı 2000 yılında serbest bırakılan Flick 7 yıl sonra o dönemki kız arkadaşını çatalla öldürme girişiminde bulunduğu için tekrar hapse girdi.

2010 yılında hapisten çıktıktan sonra başka bir kadına saldırmakta suçlu bulunan Flick’e serbest kaldığında 72 yaşında olacağı ve “cinayet işleme kapasitesinin olmayacağı” gerekçesiyle yaklaşık 4 yıllık bir hapis cezası vermişti. Fakat bu gerekçelerle serbest bırakılan Flick’in bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Flick’in 15 Temmuz 2018’de evsiz bir kadın olan Kimberly Dobbie’yi gündüz vakti ikiz çocuklarının önünde öldürdüğü ortaya çıktı. Maine eyaletindeki Lewiston şehrinde yaşanan olayda Flick’in 11 yaşındaki ikizlerin önünde Dobbie’yi 11 kez bıçakladığına kanaat getirildi.

Flick ile ilgili mahkeme kararı 9 Ağustos’taki duruşmada açıklanacak. Flick’in en az 25 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.