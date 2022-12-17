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Yattığı koğuş canlı bir fırına döndü!

ABD'nin Alabama eyaletinde, Montgomery'deki William E. Donaldson Cezaevi'nde yatan Thomas Lee Rutledge, hücresinde artan sıcaklık nedeniyle 42.7 santigrat derece iç sıcaklıkta hipertermiden hayatını kaybetti. Ölümünün ardından kız kardeşi soğuk bir kış gününde abisinin aşırı ısınan hapishane hücresinde pişerek ölmesinden görevlileri sorumlu tuttu ve abisi için dava açtı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 18:46
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Yattığı koğuş canlı bir fırına döndü!



Thomas Lee Rutledge'ın Aralık 2020'de ABD, Montgomery, Alabama, Bessemer'deki William E. Donaldson Islah Tesisinde, iç sıcaklığı 42.7 santigrat dereceye ulaşan psikolojik rehabilitasyon hücresinde tepkisiz bulunduğu bildirildi. Daha sonra adamın, hipertermiden öldüğü keşfedildi.

DAVADA TEYİT EDİLDİ

Personelin ısıtma sistemindeki sorunları bildiğini iddia eden kız kardeşi tarafından, abisi için 30 Kasım'da dava açıldı. Belgeler, Rutledge'ın, hapishanenin ısıtma sisteminin ürettiği aşırı ısı nedeniyle hücresinde kelimenin tam anlamıyla pişerek öldüğünü ortaya koydu.
Mahkumların hücrelerinde yemek yemek ve banyo yapmak da dahil olmak üzere günün her saati hücrelerine kapatıldığı bir akıl sağlığı koğuşuna yerleştirildi.

İHMAL BULUNDU

Davada, adamın ölümü Donaldson'daki hapishane görevlilerinin, infaz memurlarının ve bakım personelinin kasıtlı kayıtsızlığının veya kötü niyetinin ve kurumun ihmalinin veya ahlaksızlığının doğrudan sonucu olarak değerlendirildi.

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