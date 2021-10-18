Yavrularını fark etti, yatağın altına bakınca bu manzarayla karşılaştı

Yatağında altındaki bir insan eli büyüklüğündeki örümcek ve yüzlerce yavrusunun fotoğrafını çekmeyi başaran Wizen'in bu fotoğrafı "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazandı.

Ödül veren siteden yapılan açıklamada, Wizen'in makinası ile açıyı çok iyi yakalayarak örümceğin daha büyük görünmesini sağladığı söylendi.

2014 yılından kalan fotoğraf için konuşan Wizen, yatağın altında büyük örümcek ve yavarularını görünce, eline makinasını alıp en iyi açıyı yakalamak için uzun süre uğraştığını ve başarılı olduğunu söyledi.

Brezilya türü olan örümcek genelde ormanlarda yaşar, yatak odasında görülmesi şaşkınlık yarattı.