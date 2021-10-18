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Yavrularını fark etti, yatağın altına bakınca bu manzarayla karşılaştı

Kanadalı fotoğrafçı Gil Wizen, Ekvator'da kaldığı evin yatak odasında minik örümcekler fark etti. Örümceklerin nereden geldiğini görmek için yatağın altına bakan fotoğrafçı, dev zehirli Brezilya türü örümcek ve yavrularını görünce büyük bir şok yaşadı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 11:40
313 Okunma
Yavrularını fark etti, yatağın altına bakınca bu manzarayla karşılaştı
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Yatağında altındaki bir insan eli büyüklüğündeki örümcek ve yüzlerce yavrusunun fotoğrafını çekmeyi başaran Wizen'in bu fotoğrafı "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazandı.

Ödül veren siteden yapılan açıklamada, Wizen'in makinası ile açıyı çok iyi yakalayarak örümceğin daha büyük görünmesini sağladığı söylendi.

2014 yılından kalan fotoğraf için konuşan Wizen, yatağın altında büyük örümcek ve yavarularını görünce, eline makinasını alıp en iyi açıyı yakalamak için uzun süre uğraştığını ve başarılı olduğunu söyledi.

Brezilya türü olan örümcek genelde ormanlarda yaşar, yatak odasında görülmesi şaşkınlık yarattı. 

Anahtar Kelimeler:
örümcek
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