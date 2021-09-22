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"Yayılma bu hızda sürerse, aşısız çocukların neredeyse tamamı koronavirüs olacak"

İngiltere’de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Whitty, ülkede koronavirüsünün çocuklar arasında giderek daha hızlı yayıldığını ve bu gidişle aşısız olan çocukların neredeyse tamamının virüs olacağını dile getirdi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 21:18
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"Yayılma bu hızda sürerse, aşısız çocukların neredeyse tamamı koronavirüs olacak"

İngiltere’de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty, ülkede korona virüsünün çocuklar arasında giderek daha hızlı yayıldığını ve bu gidişle aşısız olan çocukların neredeyse tamamının Covid-19’a yakalanacağını söyledi.

12-15 yaş arası çocuklara aşı yapılması konusunda parlamentoda konuşan Whitty, “Bu yaş grubunda ciddi bulaş olduğu kesin” dedi.

“Esasında, hakkında konuştuğumuz bu yaş grubu şu an, görebildiğimiz kadarıyla, en yüksek bulaş oranının yaşandığı grup” diyen Whitty, “12-15 yaş arasındaki aşısız çocukların her biri bir noktada enfekte olabilir” ifadelerini kullandı.

Whitty, “Şu ana dek Covid olmayan çocukların büyük çoğunluğu bir noktada olacak” diyerek aşılamanın bu riski azaltacağını söyledi.

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