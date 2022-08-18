Yaz ayının vazgeçilmezi

Akşama misafirleriniz varsa bu tarif sizi günün yıldızı yapacak. Hem çok hafif, hem çok lezzetli bir tarif. Kase kase yedirten ve yedikten sonra hiç pişmanlık duymayacağınız bu lezzete kimse hayır diyemeyecek. Üzerine eklediğiniz bool fındıkta lezzetine lezzet katacak, damaklarda şenlik yaşatacak.
Malzemeler;
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2yemek kaşığı tereyağı
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1su bardağı un
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1litresüt
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1,5su bardağı toz şeker
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3 adet damla sakızı
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1 su bardağı fındık (süslemek için)
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Yapılışı;
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Tereyağını eritip unu ekleyerek kavuralım. Sütü ekleyip kıvam alıp kaynanana kadar karıştıralım.
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Ardından şeker ve dövülmüş damla sakızını ekleyip altını kısıp 2-3 dakika karıştırarak pişirelim.
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Şimdiden afiyet olsun, tekrar görüşene dek hoşça kalın.
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Altını kapatıp mikserle 2-3 dakika çırpalım ve daha sonra kuplara pay edip dolapta dinlendirelim, üzerini süsleyerek servis yapalım. İşte bu kadar kolay!