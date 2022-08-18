Yaz ayının vazgeçilmezi

Akşama misafirleriniz varsa bu tarif sizi günün yıldızı yapacak. Hem çok hafif, hem çok lezzetli bir tarif. Kase kase yedirten ve yedikten sonra hiç pişmanlık duymayacağınız bu lezzete kimse hayır diyemeyecek. Üzerine eklediğiniz bool fındıkta lezzetine lezzet katacak, damaklarda şenlik yaşatacak.

Malzemeler;