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Yazarın müebbet hapis cezası alması öngörülüyor...

Crampton-Brophy, bugün gerçekleşen mahkemede kocası Daniel Brophy'i öldürmekten suçlu bulundu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 22:38
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Yazarın müebbet hapis cezası alması öngörülüyor...

'Kocanı Nasıl Öldürürsün' adlı bir öykünün yazarı Nancy Crampton-Brophy, 26 yıllık kocası şef Daniel Brophy'yi öldürmekle suçlanmıştı. 2018'den beri tutuklu yargılanan yaşlı kadın, bugünkü mahkemede suçlu bulundu ve ABD'de büyük yankı uyandıran davası sonuçlandı.

ABD'nin Portland kentinde gerçekleşen mahkemede, 12 kişilik jüri 2 gün süren görüşmelerin Nancy Brophy'i ikinci derece cinayetten suçlu buldu. Yaşlı yazar karar açıklandığında herhangi bir tepki vermedi ancak avukatları karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Brophy'nin eşini ölümünden elde edeceği 1.5 milyon dolarlık sigorta ödemesi ve macera için ölümcül bir şekilde öldürdüğü düşünülüyor. Yazarın kocasını işe giderken takip ettiği ve 2 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilmişti. Eşinin cesedi Oregon Aşçılık Enstitüsü'ndeki eğitim mutfağına gelen öğrenciler tarafından bulunmuş ancak yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.

8 saat süren karar süreci sırasında Nancy Brophy, gösterilen kamera görüntülerini ve sunulan tanık ifadelerini yalanladı. Daniel Brophy'yi öldüren silahı bulunamadı ancak yapılan araştırmalar yazarın internet üzerinden 'hayalet silah' ve 'izlenemez ateşli silah seti' satın aldığını ortaya çıkardı.

YANLIŞLIKLA İTİRAF ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Nancy Brophy'nin hapishanedeki eski hücre arkadaşına cinayeti yanlışlıkla itiraf ettiği iddia edilmişti. Tanık olarak mahkemeye katılan eski hücre arkadaşı Andrea Jacobs, Brophy’nin kendisine kocasının vurulma anını anlattığını ve kollarını açarak “Vurulma anında bu kadar uzaktaydı” dediğini anlattı.

Brophy'nin ikinci derece cinayet suçlaması sebebiyle müebbet hapis cezası alacağı öngörülüyor. 62 yaşındaki Daniel Brophy'nin ailesinin yaklaşık 4 yıl süren bekleyişinin ardından, yaşlı kadın 13 Haziran'da hüküm giyecek.

Son Güncelleme: 26.05.2022 22:43
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