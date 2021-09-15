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Yediği hamburgerden insan parmağı çıktı!

İşletmenin 20 şubesinde adli soruşturma başlatıldı...

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:58
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Yediği hamburgerden insan parmağı çıktı!

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinde, bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Bolivyalı Estefany Benitez, yiyeceğinden insan parmağı çıkması üzerine, işletmeye şikayette bulunduğunu, ancak kendisiyle ilgilenilmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Olayı önce Facebook hesabından duyuran ardından da ulusal basına açıklamalarda bulunan Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Bolivya resmi haber ajansı ABI'de yer alan haberde, Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
BolivyaHamburgerInsan Parmağı
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