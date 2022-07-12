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Yemek yapmayı öğrenirken yapılan büyük hatalar

Yemek yapmak büyük bir meziyettir. Eskiden büyüklerin tariflerini öğrenmek çok önemliydi. Birçok kişi annelerinin tuttuğu yemek tarifi defterlerinden tüyo alarak yemek yapma kariyerine başladı. Şimdi anne tarifleri yerini koruyor olsa da internet aleminden istenen her şeye kolaylıkla ulaşılabiliyor. Mutfağa aşina biri değilseniz her şeye rağmen yemek yapmayı öğrenirken kritik hatalar yapılmaya devam ediliyor.

12 Temmuz 2022 Salı 20:23
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Yemek yapmayı öğrenirken yapılan büyük hatalar
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Yemek yapmak ayrı bir özellik. Hele bir de severek yapıyorsanız lezzeti de bir ayrı oluyor. Ancak mutfağa aşina değilseniz, o tezgâh sizin için ölümcül risklerle doludur. Yemek yapmayı öğrenmek bazıları için korkutucu olabilir. Ancak yemek yapmayı öğrenmek kadar yemek yaparken yapılmaması gerekenleri öğrenmek de çok önemli.

Yemek yaparken yeteri kadar dikkatli olmazsanız evinizi yakabilir, misafirleri zehirleyebilir veya bir yerinizi kesebilirsiniz.

YEMEK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüm mutfak felaket hikayeleri, evi yaktığınız veya parmağınızın ucunu kestiğinizle ilgili değil, genellikle yemeğin tadının ne kadar korkunç olduğuyla ilgili oluyor. Ancak hala sıcak yüzeyler, açık alevler, keskin bıçaklar ve potansiyel olarak ölümcül zehirlerle uğraşıyorsunuz, bu nedenle mutfak güvenliğinin temellerini bilmelisiniz.

İşte kısa bir özeti:

  • Bakterilerin yayılmasını önlemek için mutlaka ellerinizi yıkayın.
  • Çapraz bulaşmayı önlemek için sebzeleri yıkarken, çiğ etleri tezgâhtan uzak tutun.
  • Pişmiş yiyecekleri çiğ yiyeceklerden uzak tutun.
  • Yemek yaparken tencereye girecek olan her şeyi yıkayın. Etler hariç!
  • Çıkıntılı tencere kulplarına dikkat edin. Mutlaka eldivenle tutun
  • Uygun fırın eldiveni ve tutacak kullanın.
  • Bıçaklarınızı keskin tutun: Kör bıçaklar daha fazla çaba gerektirir ve elinizden kayma olasılığı daha yüksektir.
  • Kızgın yağ dolu olan bir tencereye asla ama asla suyla yaklaşmayın.

Yemek pişirirken bir şeyleri organize etmeniz ve bir planınız olması gerekir. Bir tariften yararlanıyorsanız, başlamadan önce baştan sona okuyun. Ardından bir tavayı ısıtmaya başlamadan önce tüm hazırlıklarınızı tamamlayın.

Bu, doğranması gereken her şeyi doğramak, ölçülmesi gereken her şeyi ölçmek, kutuları açmak ve gösteri zamanı geldiğinde bunların nasıl bir araya geleceğine dair kabaca bir fikre sahip olmak anlamına gelir. Ve yemek yapmaya her zaman temiz bir mutfakla başlayın.

Anahtar Kelimeler:
Yemek YapmakHata
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