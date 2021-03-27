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Yemeksepeti'ne siber saldırı: Önemli kullanıcı bilgileri çalındı

Türkiye'nin en büyük yemek siparişi platformu Yemeksepeti siber saldırıya uğradığını ve kullanıcılarının verilerinin çalındığını duyurdu.

27 Mart 2021 Cumartesi 15:39
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Yemeksepeti'ne siber saldırı: Önemli kullanıcı bilgileri çalındı

Yemeksepeti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 25 Mart tarihinde korsanlar tarafından siteye siber saldırı düzenlendi ve kullanıcıların bazı bilgileri çalındı. Kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu aktaran şirket ele geçirilen bilgileri şu şekilde açıkladı:

 -Ad - soyad bilgiler,

-Doğum tarihi bilgileri,

-Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları,

-Yemeksepeti'ne kayıtlı e-posta adresleri

-Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri

-Açık olarak görülemeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş Şifreleri

Yemeksepetin’nden konuyla ilgli yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

NTV

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