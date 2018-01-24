Yemen'de 2 binden fazla "çocuk asker" var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden çatışmalarda 2 bin 369 çocuğun "savaşçı" olarak kullanıldığını açıkladı.

UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM, Yemen'de 25 Mart 2015 ile 15 Ocak 2018 tarihleri arasında 2 bin 369 çocuğun savaşçı olarak kullanıldığını doğruladı." ifadesini kullandı.

Savaşçı olarak kullanılan çocuklardan bazılarının aktif şekilde çatışmalara katıldığı ya da kontrol noktalarında görevlendirildiğini belirten Relano, geçen aralık ayında çocuk savaşçıların sayısının önceki aya oranla yüzde 27 arttığını kaydetti.

Relano, Yemen'deki çatışmalarda çocukların kullanılmasına son verilmesi çağrısında bulunarak, bu durumun çocuk haklarına yönelik ciddi bir ihlal olduğunu kaydetti.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinde en fazla kurbanın geçen aralık ayında verildiğine işaret eden Relano, açıklamasında "Yemen'de geçen aralık ayındaki çatışmalarda 178'i erkek, 81'i kız 259 çocuk yaşamını yitirdi." ifadesine yer verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

