Yemen'de bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Olayın ardından tüm sağlık personeli seferber edilirken, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldı. Öte yandan patlama sonucunda havalimanı yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangın çıktı. Bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçlar alev alırken, bazı evler ise büyük hasar gördü.

Yemen'de Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

TÜM SAĞLIK PERSONELLERİ SEFERBER EDİLDİ

Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi. Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi.

PATLAMA SONUCU YAKINLARDAKİ BİR OTELDE YANGIN ÇIKTI, ARAÇLAR ALEV ALDI

Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden oldu. Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran da patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını ve bazı evlerde hasar meydana geldiğini kaydetti.