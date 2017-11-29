Yemen'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü!

Yemen'in Aden kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'in Hur Mekser bölgesinde Maliye Bakanlığına bağlı şube müdürlüğü binası önünde bomba yüklü araçla saldırı yapıldı.

Bölgedeki 7 katlı bir binada büyük hasar meydana getiren ve civardaki evlerin camlarının kırılmasına neden olan şiddetli patlamada 4 kişi öldü.

Olayda yaralıların da olduğu belirtildi ancak sayıya ilişkin bilgi alınamadı.

Konuyla alakalı resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Patlamanın Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, Aden'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon liderleri ile görüşmesinin üzerinden 24 saat geçmeden yapılması dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise

Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.