Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Yemen'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü!

Yemen'in Aden kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:37
Yemen'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü!
banner10

Yemen'in Aden kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'in Hur Mekser bölgesinde Maliye Bakanlığına bağlı şube müdürlüğü binası önünde bomba yüklü araçla saldırı yapıldı.

Bölgedeki 7 katlı bir binada büyük hasar meydana getiren ve civardaki evlerin camlarının kırılmasına neden olan şiddetli patlamada 4 kişi öldü.

Olayda yaralıların da olduğu belirtildi ancak sayıya ilişkin bilgi alınamadı.

Konuyla alakalı resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Patlamanın Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, Aden'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon liderleri ile görüşmesinin üzerinden 24 saat geçmeden yapılması dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise

Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim