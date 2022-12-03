Yemen'de camiye el bombasıyla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde cuma namazı sırasında camiye el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen yerel basınında yer alan haberlere göre, Hadramevt iline bağlı Yabus ilçesindeki bir camiye el bombası ile saldırı düzenlendi.

Cuma namazı saatinde gerçekleşen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel medya organlarından Balkıs TV'nin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise, söz konusu saldırıda aralarında saldırganın da bulunduğu 8 kişinin öldüğü, yaklaşık 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bombayı patlattıktan sonra kaçmaya çalışan saldırganın da bölge sakinleri tarafından üzerine ateş açılması sonucu öldüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

İran destekli Husi milisleri de bugün Yemen'in Hudeyde vilayetinin güneyindeki er-Ravn kasabası camisini İHA'yla hedef almıştı. Cuma namazı sırasında yapılan saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

- Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.