Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92757
ALTIN
242.405
DOLAR
6.2109
STERLİN
7.9925
EURO
7.2643
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!

Yemen'de dang hummasına karşı acil önlem planı

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde dang hummasının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu.

28 Ağustos 2018 Salı 10:21
Yemen'de dang hummasına karşı acil önlem planı

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, geçici başkent Aden'de düzenlenen olağanüstü toplantıda Şebve'de dang humması hastalığının yayılmasını önleme konusunu ele aldı. 

Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali el-Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp ve durgun suların yayılması, kent sakinlerinin köylere gitmesi sonucu Kurban Bayramı'nda 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Şebve'de dang humması hastalığıyla mücadele ve yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı." dedi.

Şebve'deki sağlık çalışanlarının eğitilmesi amacıyla özel bir ekibin kurulduğunu belirten Velidi, bu ekibin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını, hastane ve sağlık merkezlerine ilaç ve gerekli tıbbi malzemeleri ulaştıracağını ifade etti. 

Velidi, sivri sinek ve böceklerin girmesine engel olacak 276 bin cibinliğin, 72 saat içinde Şebve'ye gönderilmesinin planlandığını ifade ederek, humma vakalarının daha kapsamlı şekilde takibi için Uluslararası Göç Örgütü'yle iş birliği içinde çalışılacağını belirtti.

Şebve İl Sağlık Ofisi, son iki yılda kentte dang humması nedeniyle 80'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 4 bin 800 kişinin hastalık şüphesiyle sağlık merkezlerine başvurduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise Yemen genelinde 2016 yılının ilk yarısında, 42 kişinin dang hummasından hayatını kaybettiğini, 17 bin 796 kişiye de hastalık şüphesi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. 

Sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang humması vakaları, genellikle yağışın sıkça görüldüğü mevsimlerde, özellikle haziran ve eylül aylarında artıyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğuna dikkati çekiyor.
 

banner22
Anahtar Kelimeler:
YemenDang HummasıHastalıkönlemSağlıkDünyaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'deki süt eksikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor
Gazze'deki süt eksikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor
Irak'ta meclis için "büyük koalisyon" arayışları
Irak'ta meclis için "büyük koalisyon" arayışları
Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı
Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim