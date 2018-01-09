Yemen'de Ebu Ras'ta engel

Yemen'de Genel Halk Kongresi Partisine (GHK) bağlı Taiz, Lahic ve Sokotra'daki grupların, Sadık Emin Ebu Ras'ın parti genel başkanlığına getirilmesine itiraz ettiği bildirildi.

Taiz'deki gruptan yapılan ve meşru hükümete bağlı haber ajansı SABA'da yer alan açıklamada, parti iç yönetmeliğine aykırı uygulamaların kabul edilmediği belirtildi. Açıklamada, GHK Başkanı ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin meşruiyetine ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlara bağlılık vurgusu yapıldı.

Lahic grubu ise Sana'da alınan tüm kararların yasa dışı ve geçersiz olduğunu, Husiler tarafından zorla dayatıldığı için GHK'yi temsil etmediğini kaydetti. Sokotra grubu da alınan kararların parti yönetmeliğine aykırı olduğunu ve GHK'nin iradesi dışında alındığı için asılsız olduğunu vurguladı.

Yemen'de Husiler tarafından öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kurucusu olduğu GHK başkanlığına önceki gün Sadık Emin Ebu Ras getirilmiş, Ebu Ras'ın bir sonraki kongreye kadar başkanlık görevini sürdüreceği belirtilmişti.

Husilerin 2014'te Sana'yı ele geçirmesinin ardından GHK, Cumhurbaşkanı Hadi ve ona destek verenler ile Husilerle ittifak kuran Salih ve yanlıları olarak iki gruba ayrılmıştı.