Yemen'de hayat pahalılığı protesto edildi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde, ulusal para biriminin değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Yemenli aktivistler tarafından düzenlenen gösteride, Taiz'in El-Avadi Meydanı ile çevre caddelere çıkan Yemenliler, yerel yönetimin merkez binası önünde bir araya geldi.

Ülkenin ekonomik durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken göstericiler, hayat pahalılığı aleyhinde sloganlar attı.

Yemenli insan hakları aktivisti Mahir el-Abasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahipleri, meşru hükümetten, fiyatların artmasına neden olan ulusal para biriminin değer kaybetmesinin önüne geçilmesini istedi. Paranın değer kaybetmesi, çatışmaların gölgesinde geçim yükünü omuzlarında taşıyan vatandaşları olumsuz etkiledi." dedi.

Abasi, Yemen hükümetine, para biriminin eski durumuna dönmesi için sağduyulu ekonomik politikalar izlemesi çağrısında bulunarak, zaten kötü olan durumun daha da kötüleştiğini kaydetti.

Göstericilerin ayrıca Taiz ilinin Husilerden ivedilikle kurtarılması yönündeki talebine işaret eden Abasi, "Çatışmaların devam etmesi, genel olarak geçim sorunlarına maruz kalan bölge sakinlerinin yükünü ağırlaştırıyor." diye konuştu.

Yemen riyalinin son günlerde değer kaybettiği bunun da temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık üç yıldır

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.