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Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde Havalimanı'na girdi

Yemen'de hükümet güçlerinin, Husilere karşı başlattığı operasyon kapsamında Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na girdiği bildirildi.

19 Haziran 2018 Salı 13:39
Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde Havalimanı'na girdi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince desteklenen meşru ordu, Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na girdi. 

Havalimanına baskın düzenleyen askerler ile Husiler arasında yoğun çatışmalar çıktığı belirtildi. Havalimanı çevresinde konuşlanan Husilerin, ordu güçlerinin binayı kontrol altına almasını engellemek amacıyla tank ve top atışıyla saldırılar düzenlediği aktarıldı.

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Görgü tanıkları, havalimanı çevresinde patlama sesleri duyulduğunu ve yoğun dumanların yükseldiğini ifade etti.

Yemen'in batı sahilindeki operasyonlarda koalisyon güçleri bünyesindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerine eşlik eden Sky News Arabia kanalında yayınlanan haberde ise yönetim yanlısı askeri güçlerin, havalimanının bazı bölümlerini kontrol altına aldığı, kulede kontrolün sağlandığı aktarıldı.

Ayrıca Husilerin havalimanının kuzey kapısına doğru geri çekildiği ifade edildi.

Yemen güçleri, 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı.

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