Yemen'de İran Büyükelçiliği'ne "havan saldırısı

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan İran Büyükelçiliği'nin havan topuyla hedef alındığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'de meşru yönetim karşıtı olan eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Husiler arasında başkent Sana'da devam eden çatışmalar sırasında İran Büyükelçiliği'nin havan topuyla hedef alındığı belirtildi.

Havan topunun nereden atıldığı henüz bilinmezken, büyükelçilik binasından dumanların yükseldiği kaydedildi.

Yemen'de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor.