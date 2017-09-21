Yemen'de kolera salgını giderek artıyor

Yemen'de nisan ayından bu yana 700 binden fazla şüpheli kolera vakası görüldüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 704 bin 544 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 103 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, koleranın 91 bin 783 vaka ile en çok Hudeyde ilinde görüldüğü, en fazla ölümün ise 396 vaka ile Hacce ilinde tespit edildiği aktarıldı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.