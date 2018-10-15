Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98128
ALTIN
230.329
DOLAR
5.8159
STERLİN
7.6366
EURO
6.7385
PlayStation 4'leri çökerten mesaj
PlayStation 4'leri çökerten mesaj
Beden diliniz ne anlatıyor?
Beden diliniz ne anlatıyor?
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
banner40

Yemen'de "Luban Kasırgası" ve sel etkili oluyor

Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan "Luban Kasırgası" ve sel nedeniyle 15 kişi yaralandı, 13 ev hasar gördü.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:42
Yemen'de "Luban Kasırgası" ve sel etkili oluyor

Yemen Kızılayının El-Mehra kentindeki Afet Koordinatörü Vail Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehra'da sabahtan itibaren etkili olan şiddetli rüzgarın 15 kişinin yaralanmasına yol açtığını söyledi.

Sağanak sonucu oluşan selde El-Gayza ilçesinde 13 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını belirten Kerim, ilçedeki yaklaşık 100 ailenin tahliye edilerek okullara yerleştirildiğini aktardı.

Kasırga nedeniyle ilçedeki elektrik sisteminin yüzde 90'ının hizmet dışı kaldığını dile getiren Kerim, bunların Gayza ilçesinden gelen ilk bilgiler olduğunu, devam eden kasırga ve yağış sebebiyle diğer ilçelerden henüz bilgi aktarılamadığını ifade etti.

Diğer ilçelerde sel nedeniyle köprü ve yolların çöktüğünü söyleyen Kerim, Kızılay ekiplerinin bu bölgelere ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YemenLuban KasırgasıSelHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
Hindistan'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
Mali'de 2 kano battı: 17 ölü
Mali'de 2 kano battı: 17 ölü
KDC'deki ebola salgınında son 2 günde 10 kişi öldü
KDC'deki ebola salgınında son 2 günde 10 kişi öldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim