Yemen'deki difteri salgını

DSÖ tarafından yayımlanan raporda, Yemen'de son iki ayda 678 şüpheli difteri vakası tespit edildiği, 48 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Salgının, ülkedeki 23 ilin 19'unda görüldüğü ifade edilen raporda, şüpheli vakaların en çok İbb ve El-Hudeyde illerinde tespit edildiği aktarıldı.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.