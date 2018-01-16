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Yemen'deki difteri salgını

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki difteri salgınında şüpheli vaka sayısının 678'e yükseldiğini bildirdi.

16 Ocak 2018 Salı 00:32
Yemen'deki difteri salgını
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DSÖ tarafından yayımlanan raporda, Yemen'de son iki ayda 678 şüpheli difteri vakası tespit edildiği, 48 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgının, ülkedeki 23 ilin 19'unda görüldüğü ifade edilen raporda, şüpheli vakaların en çok İbb ve El-Hudeyde illerinde tespit edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.

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