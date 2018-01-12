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Yemen'deki Husilere Kızıldeniz uyarısı

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, ithalatın sürekli akışının milyonlarca Yemenli için "can damarı" olduğunu belirterek, Husilerden, Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığını tehdit etmekten vazgeçmelerini talep etti.

12 Ocak 2018 Cuma 17:05
Yemen'deki Husilere Kızıldeniz uyarısı
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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Husilere, "Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığını engellememe" çağrısında bulundu.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, ithalatın sürekli akışının milyonlarca Yemenli için "can damarı" olduğunu belirterek, Husilerden, Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığını tehdit etmekten vazgeçmelerini talep etti.

Kızıldeniz'deki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarının insani ve ticari yük taşıyan gemiler için açılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden McGoldrick, Yemen'in temel gıda ihtiyacının yüzde 90'ını, yakıt ve ilaç ihtiyacının da tamamına yakınını ithal ettiğini hatırlattı.

Hudeyde ve Salif limanları dahil tüm limanların çalışmasının Yemenlilerin hayati ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan McGoldrick, geçen 20 Aralık'tan bu yana 13 geminin Yemen'e gıda ve yakıt ulaştırdığını aktardı.

Husiler ile geçen ay öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan "Yüksek Siyasi Konsey"in başkanı Salih es-Samad, salı günü yaptığı açıklamada, El-Hudeyde'deki askerî saldırıların devam etmesi durumunda Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığını engelleme tehdidinde bulunmuştu.

Husiler, daha önce Kızıldeniz'de koalisyon güçlerine ait bazı gemileri hedef almıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.
 

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