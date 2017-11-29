Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102342
ALTIN
163.578
DOLAR
3.9535
STERLİN
5.3089
EURO
4.6884
Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler
Erkekler bunları çok çekici buluyor!
Evinde araba yaptı!
Evinde araba yaptı!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette bunları sakın yapmayın
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

Yemen'deki kolera salgını: Şüpheli vaka sayısı 960 bini aştı

Yemen genelinde şüpheli kolera vakası sayısının 960 bini aştığı bildirildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:53
Yemen'deki kolera salgını: Şüpheli vaka sayısı 960 bini aştı
banner10

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 962 bin 536 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 219 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 

Açıklamada, ülkede hastalığın görülmediği tek vilayetin adacıklardan oluşan Sokotra olduğu, Hudeyde'nin ise yaklaşık 140 bin vakayla virüsün en fazla tespit edildiği il olduğu kaydedildi. 

DSÖ'den üç gün önce yapılan açıklamada, Yemen genelinde 955 bin 516 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 218 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu koleraya yakalanma riski artıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
May, mevkidaşı İbadi ile görüştü
May, mevkidaşı İbadi ile görüştü
ABD Başkanı Trump'tan İslamofobik paylaşım
ABD Başkanı Trump'tan İslamofobik paylaşım
UNICEF'ten Doğu Guta uyarısı
UNICEF'ten Doğu Guta uyarısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim