Yemen'deki olaylar

Yemen'de Genel Halk Kongresi Partisinin (GHK) Husilerden, öldürdükleri devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in naaşını teslim etmelerini ve tutukluları serbest bırakmalarını istediği bildirildi.

GHK'ye ait "almotamar.net" internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Sana'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilci Yardımcısı Muin Şerim, GHK Başkanlığına getirilen Sadık Emin Ebu Ras ile bir araya geldi. Görüşmede Husilerden Salih'in naaşının teslim edilmesi ve akrabalarının da aralarında bulunduğu tutukluların serbest bırakılması istendi.

Parti ayrıca Husileri, el koydukları partinin malları ile binalarını teslim etmeye çağırdı.

Salih'in oğullarından Salah ve Medin Ali Abdullah Salih'in, Husilerin elinde olduğu yönündeki haberlerin basına sızmasının ardından partiden yapılan açıklamada, sadece Salah'ın Husiler tarafından tutulduğu belirtilmişti.

Husiler, başkent Sana'da yaşanan ve Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğü son çatışmalarda GHK liderlerinden bazılarını tutuklamış, bazıları ise meşru yönetimin kontrolü altındaki bölgelere kaçmayı başarmıştı.

Yemen'i 34 yıl yöneten Ali Abdullah Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Muin Şerim başkanlığındaki BM heyeti, Yemen'de barış sürecinin yeniden başlatılması için geçen hafta Sana'ya gelmişti. Söz konusu ziyaret, geçen sene eylül ayında göreve gelen Şerim'inSana'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.