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Yemen eski Cumhurbaşkanı öldürüldü!

Yemen'de Husi milislerinin Yemen eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in evini patlattığı açıklandı

04 Aralık 2017 Pazartesi 17:02
Yemen eski Cumhurbaşkanı öldürüldü!
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Yemen'de Husi milislerinin Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in evini patlattığı açıklandı.

Salih'in partisi olan Genel Halk Kongresi, saldırıda Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğünü açıkladı. 

Al Jazeera'ye konuşan Salih'e yakın kaynaklar, patlamada Salih'in güvenlik şefi Hamidi'nin patlamada öldüğünü iddia etti. 

Bugün sabah saatlerinde gelen son haberlere göre Yemen'in başkenti Sana'da meşru hükümet karşıtları arasında devam eden çatışmaların akşam saatlerinde yeniden şiddetlendiği bildirilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerinden isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, Husiler ile Salih güçleri arasında başkentte bir süredir devam eden çatışmaların akşam saatlerinde yeniden şiddetlendiğini söylemişti.

2014'te devrilen Salih, daha sonra Husilerle ittifak kurmuştu. 3 gün önce Husilerle ittifakı resmen bozan Salih, ablukayı kaldırması halinde Suudi Arabistan'la yeni bir sayfa açılabileceğini söylemişti.

Husilerin Cezayir Caddesi'ne doğru ilerlediğini ve çevre mahallelerde kontrolü sağladığını ifade eden yetkili, Salih güçlerinin karşılık vermesi sonucu Husi militanların bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığını aktarmıştı.

"Husiler, ağır silahlar ve tanklarla üzerimize geliyor. Biz ise askeri destekten mahrumuz." diyen yetkili, iki taraftan da onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtmişti.

ORDUYA ACİL OPERASYON TALİMATI!

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, başkent Sana'ya girmeleri için orduya acil operasyon talimatı verdiği bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih'le bir telefon görüşmesi yaparak acil olarak çeşitli kollardan Sana'ya girilmesi talimatı verdi.

Hadi'nin, yardımcısı Korgeneral Salih'e "Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerle birleşerek Husilere karşı çok sayıda cephe açın ve Sana'ya girin." dediği belirtildi.


Hadi'nin bu talimatının Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın "Husilere karşı yürüttükleri mücadelede eski cumhurbaşkanı Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi'ne (GHK) destek vermenin ulusal çıkarlara uygun olduğu" şeklindeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Husiler ile Salih yanlıları arasındaki çatışmalar, cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

Salih, son olarak Husilerin kardeşi Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'in evine yoğun saldırılar düzenlemesinin ardından halka "ayaklanmaları" çağrısında bulunmuştu.

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