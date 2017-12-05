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Yemen eski lideri Salih'in cenazesi Husilerin elinde

Yemen'de Husiler, dün öldürdükleri eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in cenazesini ellerinde tuttuklarını ve ailesine teslim edeceklerini bildirdi.

05 Aralık 2017 Salı 18:22
Yemen eski lideri Salih'in cenazesi Husilerin elinde
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Yemen'de Husiler, dün öldürdükleri eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in cenazesini ellerinde tuttuklarını ve ailesine teslim edeceklerini bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Husilerin siyasi büro üyesi Muhammed el-Behiti, Salih'in kabilesi Senhan'ın cenazeyi teslim almayı reddettiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Cenazenin hala Husi güçlerin elinde olduğunu ve ailesine teslim edileceğini aktaran Behiti, teslim tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Behiti, Salih'in oğullarından alıkonulan olup olmadığı konusunda da net bir malumat bulunmadığını ifade etti.

Husiler Dış İlişkiler yetkilisi Huseyin el-Azzi de Genel Halk Kongresi (GHK) partisi genel sekreter yardımcısı Yasir el-Avadi'nin öldürüldüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Azzi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, Avadi'nin "Husi yanlısı olduğuna işaret ederek, "vatanla ve vatanın yanında kalmaya devam edeceğini" kaydetti.

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