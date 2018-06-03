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Yemen'in batı sahilindeki saldırılarda 70 Husi öldü

Yemen'in batı sahilinde düzenlenen hava saldırıları ve çıkan çatışmalarda 70 Husinin öldürüldüğü belirtildi.

03 Haziran 2018 Pazar 15:47
Yemen'in batı sahilindeki saldırılarda 70 Husi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE Silahlı Kuvvetleri'nin de destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde kentinin güneyindeki sahil bölgelerinde Husilere ait mevzilere hava saldırıları düzenledi.

Husi saflarında büyük çöküş yaşandığı ve militanların silahlarını bırakarak kaçtıkları ileri sürülen haberde, Yemen ortak direniş güçlerinin Hudeyde Havaalanı ve stratejik öneme sahip limana doğru ilerlediği kaydedildi. 

Haberde ayrıca koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırıları ve ortak direniş güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 70 militanın öldüğü, Hudeyde kenti yakınlarındaki bölgelerde düzenlenen operasyonlarda ise 21 Husinin yakalandığı ifade edildi. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 14 Mayıs'ta Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde kentine yönelik geniş çaplı operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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