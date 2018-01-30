Yemen'in bölünme çabalarında bae parmağı iddiası

Yemen Cumhurbaşkanlığı, geçici başkent Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında dün başlayan olayları "darbe girişimi" şeklinde niteledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, SGK'nın "darbe girişimine" ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere danışmanları, siyasi gruplar ve parti liderleriyle olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığından Aden'de yaşanan gelişmelere dair yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bu tür olaylar kendiliğinden gelişmez. Özellikle çeşitli cephelerde Husilere karşı kazanılan zaferler ve askeri operasyonların hız kazandığı bir dönemde, bu olaylardan istifade edecek kesimler hakkında soru işaretleri taşıyoruz. Yemen'de, İran'ın bu projesini yok etmek tüm Yemenlilerin varlık mücadelesidir. İran projesinin var olması, yalnızca Yemen'i değil aynı zamanda Körfez ve Arap dünyasını ve tüm dünya barışını tehdit etmektedir. Husilerle savaşın gidişatına dair bir değişim ve yön değiştirme büyük bir sertlikle karşılık bulacaktır."

YEMEN'İN BÖLÜNME ÇABALARINDA BAE PARMAĞI İDDİASI

Öte yandan, meşru hükümet yanlıları, askeri şahsiyetler ve aktivistler, Aden'deki olayların arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu iddia ediyor.

Meşru hükümet yanlıları, Güney Hareketi ve Siyasi Geçiş Konseyinin (SGK) BAE tarafından desteklendiğine, meşru yönetim karşıtı "protesto çağrılarının" yine aynı ülke tarafından beslendiğine işaret ediyor.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr dün yaptığı açıklamada, BAE'ye "SGK'nın onun emrinde hareket ettiğine işaretle" Aden'de kontrolü sağlaması çağrısında bulunmuştu.

Ancak BAE, Aden'deki olayların arkasında olduğu yönündeki iddiaları yalanlamış ve Arap koalisyonuyla hareket ettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da Aden'de çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Başkent Riyad'da basın toplantısı düzenleyen Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, "Koalisyon, çatışmaların durmasını karşılıklı anlayış sağlamak için diyalog dilinin kullanılmasını istiyor." dedi.

Maliki, Aden'de taraflar arasında ateşkesin sağlanması için atacakları adımlara dair ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana süren çatışmalarda 16 kişi ölmüş 141 kişi yaralanmıştı.