Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120294
ALTIN
163.074
DOLAR
3.7719
STERLİN
5.3215
EURO
4.6878
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Dünyanın en pahalı parfümü
Dünyanın en pahalı parfümü
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!

Yemen'in bölünme çabalarında bae parmağı iddiası

Yemen Cumhurbaşkanlığı: "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak"

30 Ocak 2018 Salı 11:24
Yemen'in bölünme çabalarında bae parmağı iddiası
banner10

Yemen Cumhurbaşkanlığı, geçici başkent Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında dün başlayan olayları "darbe girişimi" şeklinde niteledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, SGK'nın "darbe girişimine" ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere danışmanları, siyasi gruplar ve parti liderleriyle olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığından Aden'de yaşanan gelişmelere dair yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Bu tür olaylar kendiliğinden gelişmez. Özellikle çeşitli cephelerde Husilere karşı kazanılan zaferler ve askeri operasyonların hız kazandığı bir dönemde, bu olaylardan istifade edecek kesimler hakkında soru işaretleri taşıyoruz. Yemen'de, İran'ın bu projesini yok etmek tüm Yemenlilerin varlık mücadelesidir. İran projesinin var olması, yalnızca Yemen'i değil aynı zamanda Körfez ve Arap dünyasını ve tüm dünya barışını tehdit etmektedir. Husilerle savaşın gidişatına dair bir değişim ve yön değiştirme büyük bir sertlikle karşılık bulacaktır."

YEMEN'İN BÖLÜNME ÇABALARINDA BAE PARMAĞI İDDİASI

Öte yandan, meşru hükümet yanlıları, askeri şahsiyetler ve aktivistler, Aden'deki olayların arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu iddia ediyor.

Meşru hükümet yanlıları, Güney Hareketi ve Siyasi Geçiş Konseyinin (SGK) BAE tarafından desteklendiğine, meşru yönetim karşıtı "protesto çağrılarının" yine aynı ülke tarafından beslendiğine işaret ediyor.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr dün yaptığı açıklamada, BAE'ye "SGK'nın onun emrinde hareket ettiğine işaretle" Aden'de kontrolü sağlaması çağrısında bulunmuştu.

Ancak BAE, Aden'deki olayların arkasında olduğu yönündeki iddiaları yalanlamış ve Arap koalisyonuyla hareket ettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da Aden'de çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Başkent Riyad'da basın toplantısı düzenleyen Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, "Koalisyon, çatışmaların durmasını karşılıklı anlayış sağlamak için diyalog dilinin kullanılmasını istiyor." dedi.

Maliki, Aden'de taraflar arasında ateşkesin sağlanması için atacakları adımlara dair ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana süren çatışmalarda 16 kişi ölmüş 141 kişi yaralanmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pentagon: "Afrin'de sivil kayıp yok"
Pentagon: "Afrin'de sivil kayıp yok"
Pentagon sözcüsü o soruyu yanıtsız bıraktı
Pentagon sözcüsü o soruyu yanıtsız bıraktı
Aden'deki çatışmalar
Aden'deki çatışmalar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim