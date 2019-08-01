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Yemen’de çifte saldırı

Yemen’in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı’na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:21
Yemen’de çifte saldırı

Yemen’in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı’na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.
Yemen yerel medyasında yer alan haberlere göre, Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni askeri birliklerinin karagahına düzenlenen saldırıda en az 25 asker yaşamını yitirdi.

Saldırıyı Husiler üstlendi.

Husilerden yapılan açıklamada, saldırının insansız hava araçları ve balistik füzelerle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra ise, Aden’e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırının ardından 20’den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi’ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yemen makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AdenYemen
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