Yemen'de denizde boğulan 25 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Yemen'deki Afrikalıların kaldığı Harez Mülteci Kampı'nda görevli Ali Yusuf ed-Debaş, Lahic kentine bağlı Ra's el-Are ve El-Mudarebe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların denizde boğulan Afrikalı göçmenlerin cesetlerine ulaştığını söyledi.

Teknelerinin batması sonucu boğulan 25 Afrikalının cansız bedeninin bulunduğunu ifade eden Debaş, kurtulanlardan alınan bilgiye göre teknede 200'den fazla göçmen yer aldığını ve sahibinin Taiz kentinden bir Yemenli olduğunu aktardı.

Yemen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahında

Uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen, başta Suudi Arabistan'a gitmek isteyenler olmak üzere yasa dışı yollarla çeşitli ülkelere ulaşmak isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahında yer alıyor.

Uluslararası verilere göre Yemen'e yılda 80-100 bin Afrikalı düzensiz göçmen ulaşıyor.