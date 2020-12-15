YENİ ARAŞTIRMA; Kediler corona virüsü iki günde yeniyor

Letonya’da bilim insanları dünyayı saran corona virüsün kedilere etkisi üzerine bir araştırma yaptı.

Araştırmada, kedilerin bağışıklık sistemlerinin çeşitli şartlara uyum sağlamakta sıkıntı çekmediği belirtilirken, insanlarda 5 ila 10 gün süren semptom gösterme süresinin kedilerde en fazla iki gün olduğu açıklandı.

Araştırmayla ilgili konuşan Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Kaspars Kovalenko, "Kediler sahipleri ile çok yakın temas halindedirler. Buna rağmen kediler ikinci gün itibarıyla virüsü yeniyor” ifadelerini kullandı.