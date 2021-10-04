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Yeni araştırma: Sonsuza kadar yaşamak mümkün mü?

İsviçre’de yapılan yeni bir araştırmada, insanların yaşam süresinin en az 130 yıl olduğu ve daha da artabileceği tezi ortaya kondu. Maksimum yaşam süresinin teorik olarak bir limitinin olmadığı ve bugünkü koşullarda 150 yıla kadar çıkabileceği aktarıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 14:30
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Yeni araştırma: Sonsuza kadar yaşamak mümkün mü?
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İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, insanların en az 130 yaşına kadar yaşayabilecekleri ama bulguların insanın yaşam süresinde bir limitin olmadığı şeklinde de yorumlanabileceği belirtildi.

İlk veri seti 13 ülkeden 110 yaş ve üzeri bin 100 kişinin incelenmesiyle hazırlanırken, ikincisi ise İtalya’da en az 105 yaşında olan her bireyin Ocak 2009 ve Aralık 2015 arasındaki verileriyle yapıldı.

Geçmiş verilerden hareketle belirli bir zaman dilimindeki değerlerin tahmin edilmesi anlamına gelen 'ekstrapolasyon' adlı bir araştırma yöntemi kullanılarak incelemeler tamamlandı.

Ölüm riski genel olarak insan yaşamı boyunca artsa da, araştırmacıların analizleri bu riskin sonuç olarak yaklaşık yüzde 50-50 olmak üzere sabit kaldığını gösterdi.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Anthony Davison, "110 yıldan sonra bir yıl daha yaşamaya devam etmek yazı tura atmaya benziyor: Ya bir sonraki doğum gününüze kadar yaşayacaksınız ya da gelecek yıl öleceksiniz" diye konuştu.

"MİLYONDA BİR GERÇEKLEŞİYOR"

Teorik olarak insanların 130 yıl yaşamaları mümkün görünmesi bunu yakın zamanda ve sürekli göreceğimiz anlamına gelmiyor. David, "Bir insan 110 yaşında olsa bile 130 yaşını görmesi nerdeyse milyonda bir ihtimal... İmkansız değil ama gerçekleşmeme ihtimali yüksek’’ dedi.

David ayrıca, tıbbi ve toplumsal gelişmelerin yetersizliği nedeniyle bu yaşları görme ihtmalinin çok düşük olduğunu söyledi. 

EN YAŞLI İNSAN 122 YAŞINDA ÖLDÜ

En yaşlı insanın Jeanne Calment adında 1997’de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız kadın olduğu kaydedilmişti.

Dünyada şu an hayatta olan en yaşlı insanın ise 118 yaşındaki Japon Kane Tanaka olduğu biliniyor.

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