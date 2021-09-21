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Yeni bir buzul çağı uyarısı yapıldı

Rus bilim insanı Karnauhov, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyindeki akımların değişmesinin, Rusya’nın Avrupa kısmında buzul çağını tetikleyebileceğini belirtti.

21 Eylül 2021 Salı 23:35
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Yeni bir buzul çağı uyarısı yapıldı

Rusya Bilimler Akademisi Puşçino Bilim Merkezi’nin doğal afet uzmanı Aleksey Karnauhov, Rus medyasına açıklamasında, “Bilim insanları son yıllarda iki iklimsel eğilim gözlemliyor. Küresel ısınma ve Körfez Akıntısı’nın kademeli olarak zayıflaması. Bu zayıflama sıcaklıkta düşüşe yol açabilir” ifadesini kullandı.

Karnauhov, “Rusya’nın Avrupa kısmındaki hava sıcaklığında ani düşüş yaşanacak, 10-20 derece kadar. Bu, buzul çağının başlaması anlamına gelecek” tahmininde bulundu.

Avrupa’nın daha önce Kuzey Atlantik’teki akıntıların değişmesi nedeniyle buzul çağları adı verilen ani iklim değişiklikleri yaşadığını dile getiren Rus bilim insanı, “Aralarından sonuncusu Küçük Dryas olarak adlandırılmıştı. Küçük Dryas, 11 bin yıl önce bitti ve yaklaşık bin yıl sürdü” diye ekledi.

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