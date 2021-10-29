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Yeni bir insan türü bulundu: Homo bodoensis

Yeni adlandırılan bu türün Homo sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde yaşadığı düşünülüyor...

29 Ekim 2021 Cuma 11:07
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Yeni bir insan türü bulundu: Homo bodoensis
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Araştırmacılar, yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünün 'Homo bodoensis' olarak adlandırıldığını duyurdu.

T24'ün Guardian'dan Nadeem Badshah'ın haberinden aktardığına göre, söz konusu tür, Etiyopya'nin Awash Nehri vadisindeki Bodo D'ar'da bulunan bir kafatasından hareketle Bodoensis olarak adlandırılıyor.

Evrimsel Antropoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırma bulguları, yeni adlandırılan bu türün Homo sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde yaşadığına işaret ediyor.

Araştırmanın yazarlarından Kanada Winnipeg Üniversitesinden Dr. Mirjana Roksandic, 'insanın coğrafi varyasyonlarına dair düzgün terminoloji eksikliği nedeniyle bu dönemdeki insan evrimine dair konuşmanın imkansız olduğunu' belirtiyor.

Yeni sınıflandırmaya göre, Homo bodoensis, Afrika ve Güney Doğu Avrupa'dan Orta Pleistosen insanlarının çoğunluğunu açıklayabilecek.

Hawaii Üniversitesi Antroploloji Bölümünden Christopher Bae, Homo bodoensis tanımlamasının insan evriminde önemli olan bu döneme dair "Gordion'un düğümünü çözeceğini" belirtiyor.

Uluslararası Zoolojik Nomenklatura Komisyonu'nun isim değişikliği kurallarının çok katı olması nedeniyle, yeni bir türün isimlendirilmesinin kolay olmadığı belirtiliyor.

Araştırmacılar yeni sınıflandırmanın nomenklatura koşullarını karşılayacağına inanıyorlar.

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