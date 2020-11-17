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Yeni bir virüs türü keşfedildi

Tüm dünyayı etkisi altında alan ve 1 milyon 300 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüs pandemisiyle mücadele ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola’ya neden olana benzer, insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türü tespit etti. Bilim insanları, şu ana kadar farelerden insanlara geçtiği inanılan virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirterek, yeni bir salgın uyarısı yaptı.

17 Kasım 2020 Salı 11:00
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Yeni bir virüs türü keşfedildi

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni bir corona virüs dalgasıyla mücadele ederken, bilim insanlarının insanlığa yönelik yeni salgın tehditlerini belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki(CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığını tespit etti. 

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi: Bilim insanlarından salgın uyarısı - 2

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Bununla birlikte araştırmacılar, 2004'te La Paz'ın 600 kilometre doğusundaki Chapare bölgesinde virüsün küçük bir salgının görüldüğünü belgeledi. Virüse ortaya çıktığı yerin adı verilerek, Chapare virüsü olarak adlandırıldı.

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi: Bilim insanlarından salgın uyarısı - 3

VÜCUT SIVILARI ARACILIĞIYLA YAYILIYOR

Bilim insanları, Chape virüsünün insanlara farelerden geçtiğini düşündüklerini ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını açıkladı. Araştırmacılar, vücut sıvıları ile bulaşan virüslerin yeni tip corona virüs gibi solunum yolu virüslerinden daha kolay yayıldığını söyledi.

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi: Bilim insanlarından salgın uyarısı - 4

CDC’de bir epidemiyolog olan Caitlin Cossaboom, "Çalışmamız, genç bir tıbbi asistan, bir ambulans doktoru ve bir gastroenteroloğun, enfekte hastalarla karşılaştıktan sonra virüse yakalandığını doğruladı. Sağlık çalışanlarından ikisi daha sonra öldü. Artık birçok vücut sıvısının virüsü potansiyel olarak taşıyabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi: Bilim insanlarından salgın uyarısı - 5

ATEŞ, KARIN AĞRISI, KUSMA, DERİ DÖKÜNTÜSÜ...

Cossaboom, söz konusu virüsle enfekte olan hastaların ateş, karın ağrısı, kusma, diş eti kanaması, deri döküntüsü ve gözlerin arkasında ağrı görüldüğünün söyledi. Hastalığa özgü bir ilaç olmadığından, hastaların sadece damar içine uygulanan enjeksiyonlarla destekleyeci bir bakım alabildiği belirtildi.

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi: Bilim insanlarından salgın uyarısı - 6

CDC'de patolog olan Maria Morales-Betoulle, "Virüsü izole ettik ve daha yaygın bir hastalık bulmayı bekliyorduk, ancak sekans verileri oldukça nadir ve daha önce insandan insana bulaştığı kanıtlanmayan Chapare virüsüne işaret etti. Gerçekten şaşırdık” dedi.

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi: Bilim insanlarından salgın uyarısı - 7

YENİ BİR SALGIN TEHLİKESİ

Bulgular, Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği'nin (ASTMH) yıllık toplantısında sunuldu. Bilim insanları durumun ciddi göründüğünü, çünkü insandan insana bulaşmanın yeni bir salgına neden olabileceğini ifade etti.

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi: Bilim insanlarından salgın uyarısı - 8

VİRÜS YILLARDIR FARK EDİLMEDEN DOLAŞMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, ayrıca virüsün birkaç yıldır fark edilmeden dolaşmış olabileceğini, çünkü benzer semptomlara sahip bir virüs olan dang hastalığı olarak kolaylıkla yanlış teşhis edilebileceğini söylediler. Bilim insanları, salgınlara neden olma kapasitesini anlamak için virüsü incelemeye devam edeceklerini belirtti.

Son Güncelleme: 17.11.2020 12:02
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