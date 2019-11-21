Yeni Delhi'de hava kirliliği yeniden tehlikeli düzeyde

Hint yerel basınındaki haberlere göre, başkent bölgesinde hava kalitesi endeksi bazı bölgelerde 400'ün üzerine çıktı.

Çevre bölgelerde anız yakma vakaları artarken, kirli dumanların rüzgarlar aracılığıyla başkente taşınması hava kalitesini düşürdü.

Şehrin Gaziabad, Noida ve Greater Noida bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli düzeylere yükseldi.

Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemine (SAFAR) göre, başkentteki hava kalitesi iki gün boyunca tehlikeli seviyede seyredecek.

Uzmanlar, yüksek nem ve sakin rüzgarların, havadaki kirli parçacıkların dağılmasını engellediğini belirtiyor.

Yeni Delhi'de, yılın bu dönemlerinde tarımsal faaliyetler için yakılan anızlara ek olarak egzoz dumanları ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar, şehirdeki hava kirliliğinin çok yüksek düzeylere çıkmasına neden oluyor.

Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'da başkentte eğitime ara verilmiş, öğrencilere maske dağıtılmıştı.