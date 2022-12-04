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Yeni Delhi’de hava kirliliğine karşı yeni önlemler

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliğine karşı yeni önlemler alındı. Kentte tüm özel inşaat faaliyetleri ve çok sayıda yıkım çalışmasının yanı sıra tuğla ocağı faaliyetleri durduruldu.

04 Aralık 2022 Pazar 23:32
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Yeni Delhi’de hava kirliliğine karşı yeni önlemler



Dünyanın hava kirliliği en yüksek başkentlerinden biri olan Yeni Delhi’de hükümet, tedbirleri sıkılaştırdı.

Hava kirliliğiyle mücadele edilen Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, yerel saatle 16.00’da Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 500 üzerinden 407’ye çıktı.

İNŞAATLAR DURDURULDU

Sis bulutu ile kaplanan Yeni Delhi’de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması, hükümeti yeni önlemler almaya itti.

Bu kapsamda tüm özel inşaat faaliyetleri ve çok sayıda yıkım çalışmasının yanı sıra tuğla ocağı faaliyetlerinin de durdurulduğu bildirildi.

"EVDEN ÇALIŞIN, ÖZEL ARAÇ KULLANMAYIN" ÇAĞRISI

Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Komisyonu, başkent sakinlerine imkan verdiği ölçüde evden çalışmaları ve hususi araç kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.

Eyalet yönetimlerinin hava kirliliği ile mücadele planının parçası olarak, dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkmasını yasaklayabileceği bildirildi.

DÜNYANIN EN KİRLİ BAŞKENTİ

Yeni Delhi’de geçen ay hava kirliliği nedeniyle ilkokullar kapatılmış ancak sonrasında yeniden açılmıştı.

Çevre örgütü Greenpeace’e göre, Yeni Delhi son 4 yıldır dünyanın en kirli başkenti konumunda bulunuyor.

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