Yeni ekonomik bölgeler planı protesto edildi

Vietnam'da, hükümetin yeni ekonomik bölgeler oluşturma planı protesto edildi.

BBC'nin haberine göre, planlanan üç yeni ekonomik bölgede Çinli yatırımcıların hakim olacağından endişe eden halk, başkent Hanoi ve diğer şehirlerde sokaklara döküldü.

Polisin, Çin karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere müdahalesi sırasında çatışma çıktığı, başkent Hanoi'de 10'dan fazla protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Göstericilerin aynı zamanda muhaliflere baskıyı artıracağı öne sürülen yeni siber güvenlik yasa tasarısına da karşı çıktığı kaydedildi.

Vietnam hükümeti, geçen yıl toprakların yabancı yatırımcılara 99 yıllığına kiraya verilmesini öngören yasa teklifi hazırlamıştı.

Göstericiler, komünist yönetimin, ülkenin kuzeydoğusu, güneydoğusu ve güneybatısında kurulması planlanan ekonomik bölgeler ile Çinli yatırımcıları ödüllendireceğini düşünüyor.

Vietnam Başbakanı Nguyen Zuan Phuç, geçen hafta 99 yıllık kira süresinin kısaltılacağını, hükümet de yasa teklifinin oylamasının erteleneceğini açıklamıştı.

