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Yeni iddia: Çin laboratuvarda üretti, izlerini gizledi

İngiliz ve Norveçli bilim insanlarının yaptığı çalışmada, Çin'in koronavirüsü Vuhan'daki bir laboratuvarda ürettiği ve izlerini gizlemeye çalıştığı ileri sürüldü.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:03
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Yeni iddia: Çin laboratuvarda üretti, izlerini gizledi

İngiliz ve Norveçli bilim insanlarının yaptığı çalışma, virüsün insan yapımı olduğu tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Çin'in, koronavirüsü  "laboratuvarda ürettiği ve izlerini gizlemeye çalıştığı" öne sürüldü.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde can almaya devam ederken, virüsün ortaya çıkışı ile ilgili iddialarda sıklıkla dile getiriliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli Bilim İnsanı Doktor Birger Sorensen'in henüz yayımlanmamış çalışmalarına ulaştı.

Habere göre, çalışmada Çin'in, koronavirüsü Vuhan'daki bir laboratuvarda ürettiği ve izlerini "tersine mühendislik" yaparak gizlediği öne sürüldü.

Doğal yollarla evrimleşmiş gibi gösterildiği iddia edildi

Çinli bilim insanlarının virüsü laboratuvarda oluşturdukları, ardından yarasalardan doğal yollarla evrimleşmiş gibi gösterdikleri iddia edildi.

Çalışmada ortaya atılan iddialar, "Verinin Çin laboratuvarlarında kasten yok edilmesi, örtbas edilmesi veya bozulması" suçlamalarını da içeriyor.

Bilim insanlarının susturulduğu bilgisi yer aldı

Haberde, Çin'de virüs hakkında değerlendirmelerde bulunan bilim insanlarının ise susturulduğu bilgisi yer alıyor.

Çalışmayı kaleme alan Dalgleish ve Sorensen, geçen yıl bir aşı geliştirmeye çalışırken, virüste yalnızca üzerinde oynama yapılması halinde oluşabilecek "özgün izlere" rastladıklarını belirtti.

Laboratuvardan çıkma ihtimali "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin'in ortak çalışmasıyla, koronavirüsün kökenine ilişkin mart sonunda açıklanan raporda, virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı kaydedilmişti.

Raporda, virüsün laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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