Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...
600 bin TL'lik radara çaptı
600 bin TL'lik radara çaptı
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kremlin’in, "Cumhurbaşkanı Zelenski ve hükümetine suikast düzenlemek için Kiev'e 400'den fazla paralı özel tim askeri gönderdiği” belirtildi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 14:57
113 Okunma
Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi
banner108

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı havadan ve karadan devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla Rus özel timinin bölgeye uçtuğu ortaya çıktı.

İngiliz basınının iddiasına göre, Wagner Grubu olarak bilinen özel grubunun, Vladimir Putin'den Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmek için, Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı belirtildi.

Rus cumhurbaşkanının yakın bir müttefiki olan ve genellikle 'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordunun, beş hafta önce bölgeye uçtuğu aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı, tüm kabine, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko ve boksör kardeşi Wladimir'in de dahil olduğu ölüm listesi için, yüksek eğitimli ajanların Kremlin'den gelecek onayı bekledikleri iddia edildi.

 Wagner Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak ise 2 bin ila 4 bin paralı askerin Ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini vurguladı.

Haberde, özel timlerin bazılarının ülkenin doğusundaki isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderildiğinin ve Zelenski'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 özel tim görevlisinin Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktığının altı çizildi.

Grubun Zelenski ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve her zaman nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri belirtiliyor.

Başka bir kaynak ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Zelenski ile 'barış görüşmeleri' yaparken kiralık katillere frene basmalarının söylediğini aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Ukrayna'dan çekilin talebi'
'Ukrayna'dan çekilin talebi'
Avrupa yaşlanmaya devam ediyor: Ortanca yaş 44.1'e çıktı
Avrupa yaşlanmaya devam ediyor: Ortanca yaş 44.1'e çıktı
Şampiyon boksör orduya katıldı
Şampiyon boksör orduya katıldı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim