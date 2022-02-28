Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı havadan ve karadan devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla Rus özel timinin bölgeye uçtuğu ortaya çıktı.

İngiliz basınının iddiasına göre, Wagner Grubu olarak bilinen özel grubunun, Vladimir Putin'den Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmek için, Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı belirtildi.

Rus cumhurbaşkanının yakın bir müttefiki olan ve genellikle 'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordunun, beş hafta önce bölgeye uçtuğu aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı, tüm kabine, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko ve boksör kardeşi Wladimir'in de dahil olduğu ölüm listesi için, yüksek eğitimli ajanların Kremlin'den gelecek onayı bekledikleri iddia edildi.

Wagner Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak ise 2 bin ila 4 bin paralı askerin Ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini vurguladı.

Haberde, özel timlerin bazılarının ülkenin doğusundaki isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderildiğinin ve Zelenski'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 özel tim görevlisinin Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktığının altı çizildi.

Grubun Zelenski ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve her zaman nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri belirtiliyor.

Başka bir kaynak ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Zelenski ile 'barış görüşmeleri' yaparken kiralık katillere frene basmalarının söylediğini aktardı.