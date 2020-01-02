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Yeni ışınlanma teknolojisinde ilk işlem başarılı!

Bristol Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi’ndeki bilim adamları, kuantum dolanıklık sayesinde yeni bir kuantum ışınlama teknolojisi geliştirdikleri duyurdu. Bu sayede ilk kez iki çip arasında veri ışınlanmış oldu.

02 Ocak 2020 Perşembe 13:37
Yeni ışınlanma teknolojisinde ilk işlem başarılı!

Henüz canlılar ve nesneler için çok erken olsa da, veri ışınlanması için bazı deneysel çalışmalar yapılıyor. ShiftDelete’de yer alan habere göre Bristol Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi'ndeki bilim adamları, iki çip arasında fiziksel bir bağlantı yokken veri aktarmayı başardı. Aynı bilim adamları, bu atılımın hem kuantum bilgisayarlar hem de kuantum internet için imkanı açtığını söylüyor.

MESAFE ENGELİ YOK

Işınlanma, kuantum dolanıklık adı verilen bir fenomen sayesinde gerçekleşti. Kuantum dolanıklık, iki parçanın uzun mesafelerde iletişime geçebilecek kadar iç içe geçtiği bir yerdir. Bu sayede bir parçacık üzerindeki değişiklik, hemen diğer parçacık üzerinde de gerçekleşir. Kuantum dolanıklık için teorik olarak bir mesafe engeli bulunmamaktadır.

Bilim ekibi, çiplerde bir çift dolaşmış foton kullandı. Daha sonra bir fotonun kuantum ölçümü gerçekleştirildi. Bu sayede çip üzerinde yapılan değişiklikler, diğer çipte bulunan ortak fotona da uygulanmış oldu. Ekip, fişlerin her birini kuantum dolaşımını kullanan bir dizi gösteri yapması için programladı. İki çipli ışınlanma deneyi sonrası, kuantum ölçümü yapıldıktan sonra bir parçacığın bireysel kuantum durumunun iki çip boyunca iletildiği ortaya çıkmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
ışın
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