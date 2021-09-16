Yeni salgın buralardan çıkabilir

Küresel salgına yol açan yeni corona virüsün nereden ortaya çıktığı gizemini korusa da dünya liderleri ve uzmanlar arasında bunun nedenini bulmak bir tür yarış haline geldi.

Komplo teorilerinin merkezinde bulunan iki iddiadan biri virüsün yarasalardan insanlara bulaşması, diğeri de laboratuvar sızıntısından yayılması olarak öne çıktı.



New York merkezli EcoHealth Alliance ve Singapur’daki Duke-NUS Tıp Okulu araştırmacıları, yarasaların virüsler için temel konak hayvan olduğu ve insanların da zarar görmeye en açık tür oludğu teorisini ilerlettiler. Yeni bir salgın olasılığı konusunda uyarıda bulunan araştırmacılar, her yıl bu tür 400 bin enfeksiyonun meydana geldiğini tahmin ettiklerini açıkladılar.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Sydney Ünivesitesi’nden Edward Holmes, ‘’Bu, muhtemelen insanların hangi sıklıkla yarasalardan bulaşan Sars bağlantılı corona virüsle enfekte olduğunu ölçen ilk araştırma denemesi’’ diye konuştu.

GÜNEYDOĞU ASYA TEHLİKEYE EN AÇIK BÖLGE



Araştırmaya göre, Asya alt kıtasının corona virüsle enfekte olabilen yaklaşık iki düzine yarasa türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi. Bunun yanında Güney Çin ve Myanmar’ın bazı bölgeleri, Laos, Vietnam ve Endonezya’nın virüs salgınına karşı tehlikeye en açık bölgeler olduğu aktarıldı.



Çalışmada ayrıca, yalnızca Asya’da yaklaşık 478 milyon insanın corona virüs taşıyan yarasalarla aynı yerde ikamet ettiklerini ortaya koydu.

YILDA YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİYİ ENFEKTE EDİYOR



EcoHealth Alliance’tan Peter Daszk ve çalışma arkadaşlarının çalışmasında ise, Güneydoğu Asya’da yarasadan insana geçen corona virüsün yılda yaklaşık 50 bin kişiyi enfekte ettiği ve bu sayının milyonlara kadar ulaşabileceğinin tahmin edildiği görüldü. Bununla birlikte, çoğu, hafif semptomlara sahip oldukları veya hiç semptomları olmadığı ve insanlar arasında kolayca bulaşmadıkları için tespit edilmediği bildirildi.



Dr. Daszak, laboratuvar sızıntısı teorisiyle gündeme gelen Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından finanse edilen bir araştırmada yer aldığı için kamuoyunun eleştirilerine maruz kalmıştı.