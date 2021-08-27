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Yeni TikTok çılgınlığıyla ilgili uyarı: Yapmayın

TikTok’ta başlayan tehlikeli akım ‘süt kasası challenge’ı o kadar yayıldı ki uzmanlar ve yetkililer peş peşe uyarılar yayınlamak zorunda kaldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 10:29
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Yeni TikTok çılgınlığıyla ilgili uyarı: Yapmayın

Video yaplaşım uygulamasını saran son çılgınlık ‘milkcratechallenge’ için kullanıcılar süt kasalarını piramid şeklinde üst üste diziyor. Ardından kasalarına tırmanıp düşmeden geri inmeye çalışıyor.

Feci şekilde düşen insanların videoları milyonlarca kez izlenerek viral olurken, ABD’de doktorlar bu düşmelerin çok ciddi yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyardı.

Washington Post’a konuşan New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden ortopedi cerrahı Shawn Anthony, “Merdivenden düşmekten bile daha kötü. Bu videolarda gördüğüm düşmelerden kendinizi korumak çok zor. Eklemlerin yaralanma riski çok yüksek” dedi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle hastanelerde doluluk oranlarının yüksek olduğu bu günlerde sağlık yetkilileri insanlara bu akıma kapılmamaları yönünde çağrı yaptı.

Virginia’dan ortopedi cerrahı George Gantsoudes, Twitter hesabında söz konusu videolardan birini paylaşarak, “Bunun neden olduğu sorunları düzeltmek için gereken ortopedik ameliyatlar, ‘elektif ameliyatlar‘ çatısı altına girebilir” notunu düştü.

Baltimore şehri sağlık departmanı paylaştığı bir tweet’te şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışların ülke çapında artışla birlikte ‘süt kasası challenge’ı denemeden önce yerel hastanenizde boş yatak olup olmadığını öğrenin.”

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de topa girdi. Komedyen Conan O’Brien “Süt kasası challenge’ı denemeden önce FDA’in onay vermesini bekliyorum” şakasına FDA’den yanıt gecikmedi: “Sütle ilgili düzenlemeleri biz yapmamıza rağmen bunu denemenizi öneremeyiz. Belki güzel bir bardak yüzde 2 yağlı süt içtikten sonra bütün o kasaları markete iade edebilirsiniz.”

Anahtar Kelimeler:
TikTokSüt Kasası Challenge
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