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Yeni varyant, aşılardan kaçma konusunda yetenekli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Güney Afrika’da tespit edilen, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan B.1.1.529 adı verilen yeni varyantının bulaşma düzeyi ve ciddiyetini anlamak için birkaç hafta gerektiğini bildirdi.

26 Kasım 2021 Cuma 19:14
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Yeni varyant, aşılardan kaçma konusunda yetenekli
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Güney Afrika’da tespit edilen, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan B.1.1.529 adı verilen yeni varyantının bulaşma düzeyi ve ciddiyetini anlamak için birkaç hafta gerektiğini bildirdi.

Sözcü bugün düzenlediği basın toplantısında, DSÖ bünyesindeki uzmanların bir araya gelerek, bu varyantın izlenilmesi ya da endişelenilmesi gereken bir varyant olup olmadığını tartışacaklarını söyledi.

DSÖ'nün Kovid-19 Özel Temsilcisi Dr. David Nabarro ise yeni varyant hakkında BBC’ye verdiği demeçte, “Bu konuda endişelenmek yerinde olur. Öyle görünüyor ki virüs, bu yılın başından beri aldığımız aşılar sonucunda vücudumuzun oluşturduğu savunmalardan kaçma konusunda daha büyük bir yeteneğe sahip olacak” dedi.

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