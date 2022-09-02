Yeni virüs alarmı!

Arjantin’de yer alan Tucuman eyaletinde gizemli bir zatürre hastalığı nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Hastalığın kaynağının bilinmediği belirtildi. Yetkililer vakaların Covid-19, grip ve hantavirüs de dahil olmak üzere 30'dan fazla virüs ve bakteri için test edildiğini ama bunların negatif çıktığını açıkladı. Durumun daha önce bilinmeyen yeni bir virüsün varlığını gösterdiğini söyleyen uzmanlar, hastaların karantinaya alındığını bildirirken, DSÖ ve EMA ise vakaları yakından izlediğini duyurdu.

ŞİMDİYE KADAR 3 KİŞİ ÖLDÜ

Arjantin'de gizemli bir zatürre hastalığından üç kişi öldü ve yeni bir viral salgın endişelerine yol açtı. Güney Amerika ülkesindeki sağlık yetkilileri, ardından 6 kişinin daha 'kökeni bilinmeyen pnömoni' ile enfekte olduğunu söyledi. Vakalar, ülkenin kuzeybatısındaki Tucumán kentinde özel bir hastanede tedavi gören sekiz sağlık çalışanı ve bir yoğun bakım hastasından oluşuyor.

YENİ BİR VİRÜS OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Ülkedeki sağlık yetkilileri endişeli olduklarını çünkü vakalara yapılan Covid, grip ve hantavirüs testlerinin negatif olduğu ve bu durumun yeni bir virüse işaret ettiğini söyledi. Hastalığın, genellikle yeni viral salgınların kurbanları olan sağlık çalışanlarına bulaşması hastalığın yayılma hızının yüksek olabileceğini gösterdi.

Bununla birlikte söz konusu haber, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinden açıklanamayan bir zatürRe raporlarının sızmaya başlamasından iki buçuk yıl sonra geldi. Çin’deki hastalık daha sonra Covid-19 olarak adlandırıldı.

Tucumán eyaletinin sağlık bakanı Luis Medina Ruiz, gizemli pnömoniye yakalanan İlk altı hastanın 18-22 Ağustos tarihleri ​​arasında yoğun akciğer enfeksiyonu ile hastaneye başvurduklarıı ve nefes almada güçlük ve göğüs ağrısı benzeri semtomlar gösterdiklerini söyledi.

30'DAN FAZLA VİRÜS VE BAKTERİ İÇİN TEST EDİLDİLER

Ruiz, "Bu hastaların ortak noktası, iki taraflı pnömoni ile şiddetli solunum rahatsızlığı ve Covid-19’a çok benzeyen X-Ray görüntülerindeki benzerliktir. Ancak, hastaların, 'Covid-19, soğuk algınlığı, hem A hem de B tipi grip' dahil olmak üzere 30'dan fazla virüs ve bakteri için test edilmiş ve bunların hepsi negatif çıkmıştır.

HASTANE KARANTİNAYA ALINDI

Hastalardan alınan numuneler, daha fazla analiz için Arjantin Ulusal Sağlık Laboratuarları’na gönderilmiştir. Vakaların tedavi gördüğü hastane şu anda karantina altında bulunuyor ve hastaların temaslıları izlenerek izole ediliyor” diye konuştu.

DSÖ VE EMA TAKİP EDİYOR

Diğer taraftan, Batı'daki uzmanlar, salgının Covid-19’un ortaya çıkışıyla benzerliklerine rağmen alarm zilini çalmaya başlamak için çok erken olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin (EMA) salgın istihbarat ekipleri gizemli pnömoni vakalarını izlediklerini duyurdu.

Edinburgh Üniversitesi'nde küresel sağlık başkanı Prof. Dr. Devi Sridhar konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Açıkça endişe verici, ancak yine de bulaşma ve kaynağı hakkında önemli bilgilere ihtiyacımız var. Bu, tehlikeli patojenlere karşı kolektif savunmasızlığımızı gösteriyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir salgın,hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa, hava yolculuğu ve ticaret nedeniyle hızla yayılabilir” dedi.