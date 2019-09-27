Yeni Zelanda açıklarında deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki Yeni Zelanda açıklarında yerel saatle 01.05'te bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Raoul Adası'na 96 kilometre mesafede olduğunu bildiriyor.

Yerin 35 kilometre altındaki deprem, Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen kenarında gerçekleşti.

Yeni Zelanda, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.