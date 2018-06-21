Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95165
ALTIN
192.767
DOLAR
4.7410
STERLİN
6.2700
EURO
5.4733
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
banner34

Yeni Zelanda Başbakanı 28 yıl sonra bir ilke imza attı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern kız çocuğu dünyaya getirdi.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:13
Yeni Zelanda Başbakanı 28 yıl sonra bir ilke imza attı

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesinde kontrol altına alınan Başbakan Ardern'in bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

banner39
Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.

Jacinda Ardern'in doğumun ardından 6 haftalık izine çıkacağı, bu sürede başkanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yürüteceği ancak ulusal güvenlik gibi kritik konularda Ardern'nin onayının alınacağı belirtildi.

Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan oldu. Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'in Beyda ilindeki çatışmaların bir günlük bilançosu: 43 ölü
Yemen'in Beyda ilindeki çatışmaların bir günlük bilançosu: 43 ölü
Trump'ın otelinin içki ruhsatının geri alınması için dilekçe verildi
Trump'ın otelinin içki ruhsatının geri alınması için dilekçe verildi
İtalya AB'ye resti çekti
İtalya AB'ye resti çekti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim