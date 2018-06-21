Yeni Zelanda Başbakanı 28 yıl sonra bir ilke imza attı

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesinde kontrol altına alınan Başbakan Ardern'in bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.

Jacinda Ardern'in doğumun ardından 6 haftalık izine çıkacağı, bu sürede başkanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yürüteceği ancak ulusal güvenlik gibi kritik konularda Ardern'nin onayının alınacağı belirtildi.

Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan oldu. Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.