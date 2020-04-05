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Yeni Zelanda Başbakanı, COVID-19 kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere uymayan bazı kişiler için, "En kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim" dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 11:28
1377 Okunma
Yeni Zelanda Başbakanı, COVID-19 kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, COVID-19'a karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur duyduğunu söyleyen Ardern, ancak bazı kişilerin hala kuralları ihlal ettiğini vurguladı.

"Bazılarını da en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim"

Ardern, kurallara uymayanlara tepki göstererek "(Kuralları ihlal edenler) bazılarını da en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim." dedi. Bunlardan birisinin de Christchurch kentindeki bir süpermarkette insanların üzerine kasten öksüren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu tanıma dahil ediyorum." diye konuştu.

Virüsten bir kişi hayatını kaybetti

Dr. Bloomfield de ülkede virüs yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 1039 vaka bulunduğunu ve 156 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Aldıkları önlemler sayesinde benzer konumdaki ülkelere göre daha iyi durumda olduklarını dile getiren Ardern, "Vaka ve ölüm oranımız diğer ülkelerin çok altında. Evet, bizim zaman avantajımız vardı çünkü uzak olmamız, sınırları erken kapatmamız ve sokağa çıkma yasağı önlemlerimiz etkili oldu. Zor olanı erken uygulamak bizim yararımıza oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da 25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaCovid-19Koronavirüs
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Doğru Söz 2020-04-05 13:35:09

Bu insanlara hayranım. Keşke şu Yeni Zelandada doğsaydım.

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