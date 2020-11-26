Yeni Zelanda'da 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu

Yeni Zelanda’nın Chatham adalarında Pazar günü sahile gidenler korkunç bir tabloyla karşılaştı.

125 pilot balina ve 6 yunusun sığ sularda mahsur kalarak karaya vurduğu belirlendi.

Adanın uzak olmasının ve elektrik kesintisinin hayvanları kurtarma çalışmalarının gecikmesine yol açtı.

Balinalardan 97'sinin ve 3 yunusun topluca karaya vurdukları sırada öldüğü belirtilirken, yaşam savaşı veren 28 pilot balina ve 3 yunus için ise yapılacak birşey kalmamıştı.

Sağ kalan balina ve yunuslar kötü durumları nedeniyle uyutulmak zorunda kalındı.

Sık sık rastlanıyor

Chatham Adaları'nda toplu karaya vurmalara sık rastlanırken, 1918'de adada bir defada yaklaşık 1000 deniz hayvanı sığ sularda mahsur kaldı.

Yetkililer, balinaların toplu karaya vurmasının sebeplerinin, hava koşulları, yönlerini kaybetme, hastalık, coğrafi özellikler, gelgit çekilmesi olabileceğini tahmin ediyor.