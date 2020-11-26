Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı
Planları çöktü
Planları çöktü

Yeni Zelanda'da 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu

Yeni Zelanda’nın Chatham Adaları'nda 120'den fazla pilot balina ve 6 yunus sığ sularda mahsur kaldı. Çoğu karaya vurarak ölen hayvanlardan sağ kalan yaralılar ise uyutulmak zorunda kaldı.

26 Kasım 2020 Perşembe 13:03
417 Okunma
Yeni Zelanda'da 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu

Yeni Zelanda’nın Chatham adalarında Pazar günü sahile gidenler korkunç bir tabloyla karşılaştı. 

125 pilot balina ve 6 yunusun sığ sularda mahsur kalarak karaya vurduğu belirlendi.
Adanın uzak olmasının ve elektrik kesintisinin hayvanları kurtarma çalışmalarının gecikmesine yol açtı.

Balinalardan 97'sinin ve 3 yunusun topluca karaya vurdukları sırada öldüğü belirtilirken, yaşam savaşı veren 28 pilot balina ve 3 yunus için ise yapılacak birşey kalmamıştı.

Sağ kalan balina ve yunuslar kötü durumları nedeniyle uyutulmak zorunda kalındı.

Sık sık rastlanıyor

Chatham Adaları'nda toplu karaya vurmalara sık rastlanırken, 1918'de adada bir defada yaklaşık 1000 deniz hayvanı sığ sularda mahsur kaldı.

Yetkililer, balinaların toplu karaya vurmasının sebeplerinin, hava koşulları, yönlerini kaybetme, hastalık, coğrafi özellikler, gelgit çekilmesi olabileceğini tahmin ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 268 bini geçti
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 268 bini geçti
Azerbaycan'da rekor vaka artışı
Azerbaycan'da rekor vaka artışı
Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı
Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim