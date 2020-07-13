Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...

Yeni Zelanda'da camilere saldıran terörist savunmasını kendisi yapacak

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, 24 Ağustos'taki duruşmada savunmasını kendisi yapacak.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:50
430 Okunma
Yeni Zelanda'da camilere saldıran terörist savunmasını kendisi yapacak

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yaptığı terör saldırılarındaki suçunu kabul eden terörist, gelecek ayki duruşmalarda savunmasını kendisi yapmak için davanın görüleceği Christchurch Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

Christchurch Yüksek Mahkemesinde bu sabah yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Auckland Hapishanesi'nden görüntülü ve sesli bağlanan teröristin, savunmasını kendisinin yapacağını bildirmesi üzerine avukatları Shane Tait ve Jonathan Hudson, duruşmalarda teröristi temsil etme başvurularını geri çekti.

Terörist Tarrant'ın avukatlarını reddetme hakkı olduğunu ve kendini savunma başvurusunu onayladığını söyleyen Christchurch Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander, Tarrant'ın talep etmesi halinde tavsiye vermek amacıyla mahkeme tarafından bir avukat atanacağını belirtti.

3 gün sürmesi planlanıyor

COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen, teröristin alacağı cezayı belirlemek üzere 3 gün sürmesi planlanan duruşma, 24 Ağustos'ta Christchurch kentinde başlayacak ve gerekli görüldüğü takdirde uzatılabilecek.

Terörist hakkındaki suçlamaları kabul etmişti

Christchurch Yüksek Mahkemesinde 26 Mart 2020'de hakim karşısına çıkan terörist Brenton Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak mahkemenin sonunda ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Terörist Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

Son Güncelleme: 13.07.2020 08:54
Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaCamilere Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya ve Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor
Brezilya ve Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim